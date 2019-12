Bolo de mel teve origem nos conventos

O desenvolvimento da indústria açucareira nos primeiros séculos do povoamento da Madeira fez com que a doçaria e a confeitaria se impusessem sobretudo nas mesas mais abastadas. Inicialmente fruto da apropriação de receitas vindas de outras localidades do país, rapidamente a Região soube adaptar essa confecção à sua realidade, nomeadamente no que toca aos produtos disponíveis, bem...