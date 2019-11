Seis dezenas de golfistas disputaram no passado sábado a edição do Torneio Blandy Travel Open, que teve como palco o campo do Palheiro Golf e mereceu a presença de sócios do clube, do Clube de Golf do Santo da Serra, os jovens juniores da Academia de formação e bem como alguns estrangeiros que estão a passar férias na Região.

No que diz respeito ao vencedores, Bob Stewart, com 39...