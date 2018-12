Faltou a ‘cereja no topo do bolo’, uma vitória para encerrar, em beleza, as comemorações do 108.º aniversário do Nacional. E não faltaram oportunidades, confirmadas pela estatística, para que a turma alvinegra tivesse oferecido aos sócios e adeptos a prenda mais desejada. Mas faltou eficácia e sobrou Helton Leite, guarda-redes do Boavista, que realizou uma exibição perfeita, sem...