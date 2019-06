Bis de Nelson Andrade

Nelson Andrade bisou no Troféu Regional de Rampas AMAK 2019, ao vencer pela segunda vez consecutiva, numa prova que foi secundado pelo seu colega de equipa, Greg Faria, ambos em kartcross, ao passo que Filipe Freitas fechou o pódio ao volante do Porsche 991 GT3.

Depois de triunfar no Monte, o piloto originário do Porto Moniz, Nelson Andrade, voltou a vencer com a marca de 2:15,1...