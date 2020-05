Com a concessão do serviço público na ligação aérea inter-ilhas entre a Madeira e o Porto Santo até final do próximo ano, a companhia aérea espanhola Binter pretende retomar, assim que possível, a rota declarada como obrigação de serviço público, cuja operação está suspensa há já quase dois meses.

“A intenção da Binter é retomar a rota o mais rápido possível”, assegurou ao DIÁRIO...