O concerto de James Arthur tem dado que falar nos últimos tempos. Não só por causa da corrida aos bilhetes gratuitos, como também pelo ‘negócio’ que está a ser feito com os ingressos para este espectáculo que se vai realizar no dia 20 de Agosto no Parque de Santa Catarina.

Tal como o DIÁRIO noticiou, na passada segunda-feira houve quem se levantasse de madrugada para ser o primeiro...