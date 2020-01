Os bilhetes para o espectáculo de Fernando Rocha estão quase a esgotar. Recorde-se que o comediante português vem à Madeira, no próximo dia 2 de Fevereiro, onde irá subir ao palco da Ursa Maior do Madeira Tecnopólo, que tem capacidade para 700 pessoas. O madeirense João Pedro Ramos será responsável pela abertura do espectáculo.

O evento é promovido pela Multieventos Madeira em parceria...