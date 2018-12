A Horários do Funchal anunciou na quinta-feira uma campanha especialmente concebida para a Noite do Mercado, apelando a que os madeirenses se desloquem para esta tradicional ‘reunião’ viajando de autocarro.

Nesse sentido, entre as 18 horas do dia 23 de Dezembro e as 8 horas do dia 24 de Dezembro, a empresa de transportes públicos disponibiliza a venda de bilhetes a bordo dos autocarros...