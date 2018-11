Bilhete ‘one-way’ evita tarifas exorbitantes

O ‘Plano B’ para as viagens dos estudantes, assente num modelo que estipula(va) que o passageiro estudante (ou alguém em seu nome) tenha de pagar, na agência de viagem, apenas 65 euros no acto de compra de viagens entre a Região e o continente, começa a suscitar controvérsia. Tudo porque entre as cerca de duas dezenas de agências de viagens aderentes ao programa ‘Estudante Insular’,...