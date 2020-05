Está a nascer, na Biblioteca Municipal do Funchal, um clube de leitura, cuja primeira sessão decorrerá, através do ‘Zoom’, no próximo dia 19 de Junho, às 18 horas.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que tem como objectivo promover a leitura e a partilha de conhecimentos nas suas mais variadas formas.

“Quantas vezes leu uma frase e sentiu “é mesmo isto!”, como...