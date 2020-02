O madeirense Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta, participa este sábado, em Lanzarote, nas Canárias, no Atlantic Ocean Surfski - Taça do Mundo de Surfski, em canoagem de mar.

O jovem canoísta estará, uma vez mais, em representação da selecção portuguesa, participando numa competição que lhe valeu, no ano passado, a conquista da medalha de bronze.

Esta prova marca o arranque...