O director-geral para o futebol do Benfica manifestou ontem confiança de que a competição em Portugal vai ser retomada, salientando, contudo, que serão as autoridades governamentais a “ditar a velocidade” do processo, face à pandemia de covid-19.

Em entrevista à Benfica TV, Tiago Pinto referiu que o regresso do futebol, parado desde 12 de Março, será “feito de forma diferente” à...