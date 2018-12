O Marítimo defronta amanhã o Benfica para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol feminino. O Complexo do Andorinha, em Santo António, é o palco do jogo, a partir das 11 horas. As verde-rubras cumprem a primeira época no escalão principal do futebol português, enquanto o Benfica decidiu apostar no futebol feminino em 2018/2019, começando pela II Divisão Nacional. Mas os...