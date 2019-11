A madeirense Andreia Garanito, de 18 anos, é candidata a Miss Eco Beauty 2019, concurso que privilegia a vertente ambiental. Neste momento, estão a decorrer as votações, que encerram às 23h59 do dia 29 de Novembro, sexta-feira. A candidata mais votada será coroada Miss Eco Beauty 2019, na gala final do Miss Queen Portugal 2019, que se realiza a 30 de Novembro, pelas 22h30, no Museu...