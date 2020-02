Com a vitória ontem sobre o Alavarium por 30-21, o CS Madeira ficou a um empate do apuramento para a fase final do campeonato nacional da I Divisão feminina, consolidando o sexto lugar na tabela classificativa.

Um êxito justíssimo perante uma das equipas do topo campeonato, num jogo em que, para além de mostrar-se muito eficaz em termos defensivos, teve na sua baliza um dos baluartes...