A candidatura do BE defendeu, ontem, a adopção de medidas para salvaguarda do património florestal da Região, nomeadamente ao nível do combate às plantas invasoras e às perdas de água para rega e consumo humano.

“É um trabalho que se faz com meios públicos, que se faz de forma permanente, de forma insistente”, afirmou o mandatário, Helder Spínola, criticando a actuação do Governo...