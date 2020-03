O coordenador do Bloco de Esquerda na Madeira, Paulino Ascenção, que assegurou a reeleição no cargo, ontem, na VIII Convenção Regional, anunciou que a missão do seu partido nos próximos tempos “vai ser fazer o papel que mais ninguém faz”, designadamente na defesa de mudanças efectivas nos modelos de transportes aéreos e marítimos, num sistema fiscal e de política de rendimentos...