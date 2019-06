O Millennium BCP vai executar os sócios do Grupo Sá por um aval no valor global de 3,3 milhões de euros. Os accionistas tentaram travar pela via judicial tal procedimento, mas perderam a oposição à execução, tanto na Comarca da Madeira como no Tribunal da Relação de Lisboa, este em acórdão de 2 de Maio passado.

O litígio tem a sua génese num aval que os quatro sócios deram a uma...