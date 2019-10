Nesta quinta-feira, noite de ‘Halloween’, as ‘bruxas’ e os ‘feiticeiros’ vão assombrar o Largo do Socorro, sem medos e com a alma toda. O ancião Paulo Camacho e os artistas visuais Glitch Visual Artists estarão a temperar o caldinho para servir no Barreirinha Bar Café (BBC), a partir das 18h30.

Ora, depois de 31 de Outubro, o BCC começa Novembro da melhor maneira: com uma estreia,...