O plantel de futebol do Bayern Munique regressou ontem aos treinos no relvado, em pequenos grupos, após mais de duas semanas a desenvolver a preparação online em conjunto, devido à pandemia do novo coronavírus.

“Foi um sentimento raro treinar em pequenos grupos. Mas também foi maravilhoso voltar a ver os companheiros ao vivo”, salientou o guarda-redes e capitão Manuel Neuer em declarações...