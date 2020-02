Bastonário sugere saída

A garantia foi nos dada por médicos que participaram na reunião que juntou o bastonário da Ordem aos profissionais que trabalham no SESARAM, num encontro que aconteceu, na tarde de ontem, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Miguel Guimarães terá sugerido que Mário Pereira deixasse o cargo de director clínico, tão só por não ter o apoio dos seus pares.

Depois disso, um dos médicos presentes, que está com a actual Direcção Clínica, pediu que houvesse uma votação de braço no ar para aferir o apoio existente a Mário Pereira. Miguel Guimarães começou por recusar, mas perante a insistência anuiu. Dos presentes, apenas cerca de uma dezena se manifestou favoravelmente, tendo os restantes ‘festejado’ o resultado de oposição.

Mário Pereira e Pedro Ramos estiverem no encontro, ainda que com a alegada discordância do bastonário, mas não terão intervindo.

O encontro terá sido muito tenso, com ânimos exaltados e até com apupos a alguns dos profissionais. Estiveram em confrontação as visões de quem apoia a nomeação e posse de Mário Pereira como director clínico, mas não só. Também a questão da Medicina Interna esteve em análise.

Nesta especialidade, quase 70% dos médicos subscreveram um abaixo-assinado, dirigido ao bastonário da Ordem dos Médicos a dizer que a directora de Serviço não preenche os requisitos para o cargo e que, desde que assumiu o cargo em Dezembro, já o demonstrou.

Perto do final da reunião, ao que nos descreveram, a directora da Medicina Interna terá acusado o bastonário de falta de ética, ao que este terá respondido que falta de ética é assumir cargos sem preencher os requisitos e divulgar notícias falsas na comunicação social.

Neste momento, cresce o número de médicos que afirmam que vão entregar a declaração a manifestar indisponibilidade para exceder o número de horas extra obrigatórias: 150. Uma adesão que parece ganhar dimensão na Medicina Interna, uma das especialidades essenciais ao funcionamento das urgências hospitalares. Nesta fase do ano, haverá muitos médicos que já excederam o limite em causa.

Ao que nos referiram alguns, isso não significa que deixem de realizar urgências imediatamente, mas é algo que ponderam fazer em breve, ou, pelo menos, deixar em aberto essa possibilidade.

Neste momento, nas partes, há quem reclame alguém que seja capaz de mediar o conflito e encontrar pontes de diálogo. Poderia, por exemplo, haver um compromisso para a manutenção de Mário Pereira no cargo durante ‘X’ meses, com esta e aquela função e este e aquele impedimento e, depois, ser feita uma avaliação e tomadas decisões mais permanentes.

Certo é que para a próxima semana, em dia a confirmar, haverá nova reunião dos médicos contestatários na sede da Ordem dos médicos na Madeira, para decidir os próximos passos na luta.

“Crise” no SESARAM coloca idoneidade formativa em risco

Mais tarde, na tomada de posse do novo Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, o eleito Carlos Martins afirmou que ele e a sua equipa são, desde ontem, os “únicos e legítimos representantes da classe médica, democraticamente eleitos pelos pares, com 384 votos em 462 votantes”. O médico acrescentou que pretendem, entre outros objectivos, lutar para dignificar a classe e as condições de trabalho, colaborar com programas de literacia na saúde, defender uma medicina humanista e um serviço de saúde pública universal.

Por outro lado, e não fugindo à polémica que tem marcado os últimos tempos no Serviço Regional de Saúde, Carlos Martins deixou um repto aos governantes: “por favor não violentem as nossas consciências. Os médicos são pessoas livres, honradas, responsáveis, disciplinadas e independentes em relação a qualquer poder. E digo: nunca vamos ceder nos princípios do nosso juramento de Hipócrates”.

A este propósito, e depois da reunião de que já demos conta, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, defendeu mesmo uma “consulta pública” interna através do Conselho de Administração, para que os desentendimentos não prejudiquem o serviço à população e a idoneidade formativa. Idoneidade que, não tem dúvidas, “está em risco”, a continuar esta “crise”.

“Se isto não for resolvido rapidamente pode vir a ter reflexos naquilo que são os cuidados de saúde prestados aos doentes”, porque é “difícil para um director clínico governar um hospital sem os médicos”.

Mas, mais uma vez, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, optou por se mostrar confiante num entendimento em relação à nomeação de Mário Pereira. “É uma decisão que deve ser respeitada, mas aceitamos que possa haver opiniões diferentes. Aquilo que vamos construir é um serviço regional de saúde cada vez mais forte com todos os profissionais de saúde”.

O governante recusou falar em mal-estar no SESARAM. “Numa organização com 5600 profissionais, dos quais 1.070 são médicos (...), naturalmente que tem de haver opiniões diferentes”, observou, reiterando, já à margem do discurso, que não vai aceitar os pedidos de demissão. “Não mudo de opinião. É isso que a população pretende de um Serviço Regional de Saúde”.