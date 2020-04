A coligação internacional que luta contra o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico retirou-se ontem de uma importante base aérea no Iraque e entregou às tropas iraquianas o comando da área. É a quinta base a ser entregue em menos de três semanas.

“Estes movimentos militares estavam planeados há muito tempo, em coordenação com o Governo do Iraque e não estão relacionados com os ataques...