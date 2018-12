O internacional holandês Bas Dost, avançado do Sporting, foi eleito melhor jogador dos meses de Outubro e Novembro da I Liga, anunciou ontem a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Bas Dost, que obteve 10,08% dos votos, ficou à frente de Chiquinho, do Moreirense, com 7,56%, e Éder Militão, do FC Porto, com 6,93%, que completam o pódio.

O avançado, que ocupa actualmente a liderança...