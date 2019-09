Barreto procura ganhar embalo para a coligação

Rui Barreto convocou a Comissão Política Regional do CDS-PP para uma “reunião urgente” que deverá acontecer hoje, a partir das 20h30, na sede do partido, na Rua da Mouraria, para apresentar a estratégia política do partido e reforçar a legitimidade para conduzir o processo negocial da aliança democrática com o PSD.

Embora esteja já mandatado, estatutariamente, para dirigir a execução...