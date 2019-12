Barreto garante 11 M€ de crédito através do ‘Investe RAM’

O secretário regional da Economia reuniu ontem de manhã, no Porto, com a presidente do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM), Beatriz Freitas, tendo assegurado o reforço do financiamento da Linha de Crédito INVESTE RAM em 11 milhões de euros, programa que tinha prevista uma dotação de 20 milhões euros que, entretanto, já tinha sido esgotada no...