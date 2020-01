O FC Barcelona ultrapassou o Real Madrid e tornou-se no clube de futebol com mais receitas em 2018/19, segundo um estudo publicado ontem pela Deloitte, no qual o Benfica surge no 24.º posto e o FC Porto no 29.º.

De acordo com a edição anual do ‘Football Money League’, o Benfica subiu seis lugares neste ‘ranking’, ao registar 197,7 milhões de euros (ME) em receitas, numa época em...