Banco Alimentar quase ao nível do ano passado

O resultado da recolha de alimentos realizada neste fim-de-semana pelo Banco Alimentar nos supermercados da Madeira situou-se num nível próximo do registado na campanha do ano passado, embora com um ligeiro decréscimo.

Pelas 18h30 de ontem tinham dado entrada no armazém do Banco Alimentar 18 toneladas de bens doados pelos cidadãos. Em comparação com o mesmo período do ano passado,...