Criado a 17 de Junho, o ‘Balcão do Brexit’ já tinha atendido até terça-feira passada um total de 156 pessoas, grande parte presencialmente, uma vez que o espaço criado para auxiliar os emigrantes no Reino Unido está situado na Loja do Cidadão em pleno centro do Funchal.

Ontem à tarde, o vice-presidente do Governo Regional da Madeira visitou o local para dar conta dos primeiros resultados...