Balcão do Brexit abre hoje na Loja do Cidadão

O prometido é cumprido. Tal como o presidente do Governo Regional tinha garantido em Londres, no dia 1 de Junho, que seria disponibilizado na Região um balcão do Brexit na Loja do Cidadão, no Funchal, no prazo de 15 dias, a partir de hoje este novo serviço está disponível.

Tal como tinha sido anunciado ao DIÁRIO e a cerca de mil emigrantes que se reuniram para um jantar com Miguel...