‘Balancinha’ vai ajudar comércio no Natal

A mascote do comércio em contexto urbano vai estar nas ruas e lojas do centro do Funchal neste Natal, ajudando a promover este sector. Mas a ‘Balancinha’, assim denominada após um concurso promovido junto dos estudantes, não irá só entrar nas lojas, vai ajudar a distribuir prémios.

Assim, segundo a ACIF-CCIM, “neste Natal os kilos de presentes são sempre a subir”, salienta, explicando...