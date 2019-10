Bairro da Penha de França demolido para dar lugar a 35 novas casas

A CMF já contratou uma empresa para demolir as casas existentes no Bairro da Penha de França, a maior parte delas contendo amianto, hoje, reconhecido como prejudicial à saúde humana. No mesmo local, a CMF propõe-se fazer nascer um novo complexo habitacional constituído por 35 fogos.

O contrato para demolição do bairro da Penha de França foi assinado pela CMF e pela RIM – Engenharia...