As selecções portuguesas masculinas e femininas de badminton, disseram ontem ‘adeus’ à fase final do Campeonato da Europa de equipas seniores, que se está a realizar na cidade francesa Liévin.

As derrotas no segundo dia da fase de grupos deitou por terra a esperança de poder subir mais um pouco na classificação.

Na competição masculina, e a jogar no grupo 7, e com a presença do madeirense...