Sofia Setim, dos Prazeres, e a dupla Fernando Silva/Hugo Rodrigues, do CS Madeira, venceram as suas categorias na 2.ª Jornada Nacional Sénior da Fase Nacional Época 2019/20, que decorreu no passado fim-de-semana, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.

