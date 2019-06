A equipa da Bartolomeu Perestrelo sagrou-se ontem vice-campeã nacional de andebol em iniciadas femininas, ao terminar a fase final, realizada na Maia, com os mesmos pontos - sete - que o novo campeão o Feirense.

As estudantes fecharam a prova com uma vitória justa diante do Gil Eanes por 36-32, e viram a formação da Vila da Feira sair derrota do duelo diante do Maiastars por 32-35....