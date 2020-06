Com previsão de chuva forte, o IPMA colocou (ontem), até às 9 horas da manhã de hoje, a ilha da Madeira sob aviso laranja para a precipitação, reforçado com aviso amarelo para o vento com rajadas até 100 km/h nas regiões montanhosas.

Os períodos de chuva, por vezes fortes, que desde a passada meia-noite e até ao meio-dia desta terça-feira colocam o Porto Santo sob aviso amarelo,...