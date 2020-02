O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo, devido à previsão de agitação marítima forte, que estará em vigor entre as 15 horas de hoje e as 9 horas de quarta-feira, dia 19 de Fevereiro.

De acordo com o IPMA, este aviso é aplicável à costa Norte da Madeira e também ao Porto Santo.

As ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a...