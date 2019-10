Aquele que é considerado “o último terreno com interesse para a hotelaria” na zona do Lido, para onde estava aprovada a construção do ‘Enotel Monumental’, mudou de mãos há cerca de um mês. O prédio localizado no lado Norte da Estrada Monumental, que já teve hortas urbanas, era propriedade do grupo Enotel (Estêvão Neves) há mais de vinte anos e foi agora comprado pelo grupo AFAVIAS...