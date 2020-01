Uma anomalia técnica impediu o Boeing 757-200 da TUI de descolar do aeroporto de Londres Gatwick com destino à Madeira.

O voo BY 4134 tinha partida marcada para as 7h50 e chegada a Santa Cruz agendada para as 11h35.

O avião já estava junto à zona de descolagem quando o piloto informou que a aeronave estava com um problema técnico e que teria de voltar à placa de estacionamento do...