Avaria deixou Porto Santo sem combustível

A bomba de gasolina da Galp, a única existente no Porto Santo, sofreu uma avaria, que impediu os abastecimentos. O caso terá sido notado no primeiro dia do ano, mas apenas ficou resolvido na tarde de ontem.

Uma avaria no sistema informático estará na origem desta privação de combustível. Segundo apurou o DIÁRIO, a Galp enviou técnicos à ilha dourada, com o intuito de resolver o problema,...