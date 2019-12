Uma equipa do departamento de Manutenção e Engenharia da TAP foi enviada ontem para a Região de modo a resolver a avaria no trem de aterragem que está imobilizado desde a tarde de quinta-feira no Aeroporto da Madeira.

O avião com a matrícula CS-TNQ e baptizado de ‘José Régio’ realizou anteontem o voo entre Lisboa e Funchal, que devia ter saído da capital portuguesa às 15h35,...