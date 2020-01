Avaliações vão ajudar a tomar a melhor decisão de compra da SDM

O Governo Regional (GR) quer adquirir os 51% do capital social da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) detidos por privados “o mais rapidamente possível”. O desejo do vice-presidente GR é que até final deste mês estejam concluídas as avaliações já encomendadas na expectativa de ser tomada a melhor decisão.

“Pedimos a um gabinete de advogados entendidos nesta matéria para...