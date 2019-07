Avaliação de casas no valor máximo em mais de 6 anos

Os preços das casas na Madeira continuam a subir gradualmente, ainda que com valores intermitentes nos últimos meses, sobretudo desde o início de 2019, atingindo em Junho último o valor global de 1.373 euros/m2, mais 40 euros do que a avaliação bancária para a concessão de crédito à habitação no mês anterior, alcançando por seu turno novo máximo de seis anos e quatro meses. Ou seja,...