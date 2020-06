Avaliação bancária das casas diminui em Maio

O valor médio de avaliação bancária de habitação na RAM diminuiu 6 euros em Maio face ao mês anterior, mas aumentou em termos homólogos, divulgou ontem a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Segundo os dados da DREM, os 1.141 euros por metro quadrado de Maio representam uma descida de 0,5% relativamente a Abril e um aumento de 7,8% face ao mesmo mês do ano anterior. Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 1.138 euros por metro quadrado, registando uma variação de 1,6% comparativamente a Abril de 2020 e de +7,1% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1.147 euros por metro quadrado, superior em 0,3% ao valor observado em Abril de 2020 e em 12,6% face ao valor do período homólogo.

O Funchal foi o único município da RAM a superar o total regional, ao situar-se nos 1.294 euros por metro quadrado (inferior ao mês precedente em 2,4%).

Olhando para o todo do país, o valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se em 1.114 euros por metro quadrado, mais 3 euros do que no mês anterior. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (1.512 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.485 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (1.141 euros/m2). Apesar disso, foi a única região a registar uma descida.