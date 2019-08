Avaliação bancária da habitação no Funchal no máximo de 8 anos

A Madeira foi a única região das sete do país onde o indicador da avaliação bancária da habitação baixou em Julho face a Junho. Mas não foi o caso do Funchal, cujos valores médios continuam a subir, tendo atingido no mês passado o máximo de 94 meses ou quase 8 anos. Efectivamente, desde Outubro de 2011 que na capital regional os valores deste indicador não estavam a um valor tão...