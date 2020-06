Conclusão de nova via rodoviária circular à cidade, com um túnel, duas pontes e um viaduto

Com o objectivo estratégico de “Consolidar o ordenamento viário previsto no Plano Director Municipal”, este será o segundo com maior investimento (7 milhões de euros) na construção de uma ligação viária de “características urbanas e estruturais” numa extensão de mais de 1,1 km (1.157 metros)...