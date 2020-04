Onde anda Herberto Jesus, a autoridade de saúde da Madeira? ‘Desaparecido’ desde o início do passado mês de Março, a ausência do presidente do conselho directivo do IASAÚDE tem sido ainda mais notada nas últimas três semanas, por nunca marcar presença nas conferências de imprensa diárias de actualização do boletim sobre a situação epidemiológica na Madeira.

Fonte do gabinete de Pedro...