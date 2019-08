Autor de assaltos a banco internado no Trapiche

O homem que, por duas vezes, protagonizou assaltos à dependência bancária do Santander Totta, no Caniçal, acabou por ficar internado na Casa de Saúde S. João de Deus, no Trapiche, depois de ter sido sujeito a uma consulta de psiquiatria.

O homem de 38 anos, residente na zona da Palmeira, no Caniçal, foi ‘apanhado’ por duas vezes, depois de assaltos a esse mesmo banco, num espaço...