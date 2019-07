Há muito caminho para a autonomia madeirense percorrer. Em diversos domínios. Em matéria legislativa e administrativa. Nas áreas da saúde, na mobilidade ou na fiscalidade que ganha particular fulgor. Mas também no ordenamento do território ou na educação ou ainda na Segurança Social.

Na generalidade, da direita à esquerda, os partidos reclamam mais poderes assente numa revisão constitucional...