Na cerimónia de promoção de bombeiros de terceira a segunda classe, em Câmara de Lobos, Miguel Albuquerque disse que, no domínio da protecção civil, as mudanças que ocorreram derivaram da “autonomia política”. “Hoje, a Madeira, através dos seus representantes eleitos, tem a capacidade de decidir quais as políticas de protecção civil que vai seguir. E isso é decisivo e fundamental,...