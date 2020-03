Um carro, de marca Fiat Punto, foi vandalizado na última semana, no Funchal.

O veículo estava estacionado no Caminho do Amparo quando, por volta das 22 horas de quinta-feira, foi encontrado com o pára-brisas traseiro partido.

Segundo a proprietária, dentro do carro estava um rádio com uma pen, mas os vândalos nada furtaram, causando apenas danos materiais. Um prejuízo que ronda os...